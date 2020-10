Za požárem kostela svatého Michala v Praze byla lidská chyba

Praha vyhlásí na opravu kostela veřejnou sbírku. Vyhlášení musí ještě potvrdit ministerstvo vnitra, poté město zveřejní číslo bankovního účtu, na který bude možné přispět. Kostel vlastní Praha, magistrát bude požár řešit jako pojistnou událost. Předseda kulturního výboru Jan Wolf (KDU-ČSL) kritizoval, že radní odmítli návrh ihned do sbírky vložit milion korun.

Sbírka by měla trvat jeden rok. „Požár vzácného dřevěného kostela způsobil obrovskou kulturní škodu a je třeba ho co nejrychleji obnovit. Věřím, že tomu pomůže dnes schválená sbírka, do které rád osobně přispěji,“ uvedl primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Podle radní pro kulturu Hany Třeštíkové (Praha Sobě) se o příspěvku města bude dále jednat. „Kostel je majetek města, město tedy ponese náklady v desítkách milionů, budeme jednat o navýšení toho, co se ve veřejné sbírce vybralo. Vyzvala jsem radní i všechny předsedy, aby do veřejné sbírky přispěli soukromě,“ uvedla Třeštíková.

Pravoslavný kostel svatého Michala, nazývaný někdy také karpatský, stál původně v obci Velké Loučky u Mukačeva na Ukrajině. Na tehdejší Podkarpatské Rusi, která byla mezi světovými válkami součástí Československa, byl rozebrán, převezen a znovu postaven v Praze v roce 1929.