Smrt s covidem-19 může přijít rychle. Pozůstalí se někdy nestačí rozloučit

Otec Štěpánky Sunkové měl lehčí průběh koronaviru, jedenasedmdesátileté matce se ale stav po necelých třech týdnech zhoršil a musela do nemocnice. Před nákazou se léčila s artritidou kloubů.

„Na druhou stranu to byla aktivní paní, do poslední chvíle vařila, pekla. To, co na celém tom příběhu zpětně bylo asi nejtěžší, bylo to, že do posledních dvou dní jsme netušili, že umírá,“ popisuje Sunková.

S maminkou se jí podařilo strávit poslední hodiny, ale nejdřív k ní nemohla –⁠ byla totiž na infekčním oddělení.

„Je to velmi důležité pro další proces smiřování, aby se rodina mohla rozloučit. Na to nesmíme zapomínat, byť toho ten personál má hodně a je unavený,“ komentuje specialistka na paliativní péči Mahulena Exnerová.