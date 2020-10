Lékaři by měli posílat na testy i nejmenší děti, když byly v kontaktu s nakaženým. Byť jsou bez příznaků

„Závěr po jednání, které proběhlo minulý týden, byl jednoznačný – posílat na testy všechny bez ohledu na věk tak, aby se opravdu vychytaly všechny osoby, které jsou pozitivní,“ uvedla předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Ilona Hülleová.

Například v jedné z mateřských škol na Praze 6 je aktuálně v karanténě část dětí z jedné třídy, které se potkaly s nakaženou učitelkou. Vedení školky dalo okamžitě rodičům instrukce, aby děti zůstaly v karanténě, a předalo jim další pokyny od místní hygieny.

„Dostali jsme velmi podrobný manuál, který jsme poté přeposílali rodičům,“ řekla ředitelka mateřské školy Irena Holemná.

Ochránit učitele

Podle návodu mají rodiče nechat své dítě testovat pátý až sedmý den od kontaktu. Hranice pro testování je desátý den, pak už nemá smysl. „Někdy se to nestihlo časově. Už jsme zjistili, že jedno z dětí je dávno za tím obdobím, kdy mělo být testováno,“ popisuje dětská lékařka Dana Nedělková.



Zásadní tak zůstává hlavně rychlé trasování kontaktů, podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) ale i větší ochrana učitelů. „Pedagogové by měli mít respirátory. Aby nedocházelo k tomu, že ty školky jsou uzavírány, protože je učitel na cestě do karantény,“ poznamenal Prymula.