Náměstek ministra zdravotnictví: Pro plošné testování není situace paradoxně příznivá

Slovenský premiér Igor Matovič v sobotu oznámil, že Slovensko by chtělo na koronavirus otestovat všechny obyvatele, patrně s výjimkou dětí do deseti let. O dalších podrobnostech, například, zda podstoupení testu bude povinné, se ještě diskutuje. Český přístup bude pravděpodobně odlišný. „Řekne-li se plošné testování, tak to vypadá, že každý z nás by měl být otestován, ale ‚plošně‘ znamená, že se testuje napříč populací a napříč geografií,“ vysvětluje Aleksi Šedo, který je také biochemikem a patobiochemikem.

Bezpříznakoví pacienti mohou být falešně negativní

Dodává, že medicínská a analytická fakta ukazují, že testování nemá přílišný smysl u bezpříznakových pacientů. Kvůli nízké virové náloži může jejich výsledek vyjít falešně negativní.

„Obecný koncept je takový, že bychom vychytali z populace všechny nakažené, tím snížíme zátěž a mnohem rychleji dojde k oploštění křivky. Na druhou stranu právě vzhledem k riziku falešných negativit musíme mít na mysli, že takto není úplně ideální sledovat třeba zařízení sociální péče, protože jestliže v kolektivu ohrožených osob máte pět nakažených a mezi nimi identifikujete pouze tři, tak je to příliš řídké síto. U lidí, kteří mají příznaky, mnohem rychleji a jednodušeji zjistíte, že jsou skutečně pozitivní, takže to odlehčí PCR testování, které je logisticky a ekonomicky velmi náročné,“ doplnil náměstek.

Spousta logistických otázek

Předseda Sdružení praktických lékařů ČR Petr Šonka vidí logistiku jako největší problém i u plošného testování. V Otázkách Václava Moravce uvedl, že dořešit je třeba několik neznámých.

„První je vůbec mít dostatek testovacích setů a distribuovat je na místa, kde mají být použity. Zatím není úplně jasno, kde by testování mělo probíhat, jestli to bude v našich ordinacích, nebo druhá varianta, která mně se zdá být rozumnější, je, že by se daly použít místnosti na úřadech a ve školách, kde probíhaly volby, tam by bylo daleko snadnější regulovat tok přicházejících lidí,“ uvedl.

Zodpovědět se podle jeho slov také musí, zda se na testovaní budou lidé objednávat a jestli si na něj praktičtí lékaři budou muset vyhradit čas ve všední den, nebo zda se uskuteční o víkendech.