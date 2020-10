Jít do voleb v koalici je důkaz, že jsme schopni spojit síly, věří Kupka

video Martin Kupka v Interview ČT24: „Vypadá to, že budeme zastoupeni možná ve všech krajích České republiky v krajských radách.“

Bývaly doby, kdy měla opozice v krajských volbách téměř jisté vítězství. V roce 2016 ani letos tomu tak ale nebylo. Před čtyřmi lety tehdejší vládní strany triumfovaly ve dvanácti ze třinácti krajů, letos v deseti. Nejsilnější opoziční strana ODS vyhrála pouze v jednom kraji. Její místopředseda Martin Kupka přesto považuje výsledek za úspěch.

„Je to dobrá zpráva o kondici ODS. Dokázali jsme posílit oproti 76 krajským mandátům na 99, a to jenom vlastních. Započteme-li i naše spojence, koaliční partnery, tak je to 114,“ vyčíslil.