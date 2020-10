Příští týden se ve Frýdku-Místku o post utká senátor Carbol se starostkou Pešatovou

Za lidovce také kandidoval poprvé v senátních volbách v roce 2014. Tehdy v druhém kole s rozdílem 12 procentních bodů porazil kandidáta ČSSD Jiřího Hájka. Podporu v senátních volbách vedle KDU–ČSL získal také od hnutí Naše Město F-M s podporou dalších subjektů.

„Moc děkuji svým voličům, kteří mě přišli podpořit v prvním kole, a chtěl bych je poprosit, aby se dostavili i příští týden, protože nic není rozhodnuto. Vážím si všech, kteří pro mě odevzdali svůj hlas, protože aktuální situace není pro nikoho snadná,“ okomentoval výsledek prvního kola senátor Carbol.

Jeho protikandidátkou postupující do druhého kola senátních voleb je pedagožka a starostka Frýdlantu nad Ostravicí Helena Pešatová. Ta se o místo senátorky uchází letos poprvé, a to s podporou hnutí STAN. Za sebou už má ale více kandidatur. V roce 2016 neúspěšně kandidovala jako nestraník za hnutí STAN a Ostravak do zastupitelstva Moravskoslezského kraje, o rok později se jí za stejné hnutí nepodařilo uspět ve volbách do Poslanecké sněmovny.

Do senátních voleb teď vstoupila s heslem: „Žiju v této zemi a hodlám pro ni i nadále pracovat.“ Jako senátorka by se chtěla zaměřit na přiblížení politiky lidem.

„Globálním změnám podnikání se neubráníme. Drtivá většina úspěšných a slavných projektů dnes vzniká od malého stolu, aktivitami podnikatelských sociálních sítí, s obrovskou podporou investorů a nadšenců. Jen v našem regionu vznikla nejméně desítka z nich. Vím, že region potřebuje podporu v oblasti coworkingu,“ řekla ke svému volebnímu programu Pešatová.

Třetí skončil nezávislý kandidát hnutí Alternativa pro nezávislé kandidáty a starosta Palkovic Radim Bača. Ten si jako hlavní heslo zvolil „Voda do našich rukou“. Zároveň se mu spolu s nestraníkem s podporou hnutí ANO Radimem Mamulou podařilo překonat hranici 13 procent voličské podpory. Mamula, rodák z Frýdku-Místku, chtěl pak jako senátor podporovat spolupráci mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, starat se o seniory a vést děti ke sportu. Oba jmenovaní se o post v horní komoře ucházeli poprvé.

O získání senátorského křesla za Frýdek-Místek se v letošních volbách ucházel rekordní počet kandidátů. Oproti rokům 2014 a 2008, tedy předchozím senátorským volbám pro tento obvod, kdy voliči vybírali nanejvýš ze sedmi kandidátů, se o letošní křeslo v Senátu ucházelo 10 zástupců stran či hnutí.

Všech deset kandidátů přišlo v pátek a sobotu podpořit přes 36 procent voličů. Volební komise tak za celou dobu vydaly 37 102 hlasovacích obálek, což zařadilo volební účast v tomto obvodě na třetí příčku ve srovnání se senátními volbami v předchozích letech.