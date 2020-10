Hamousová neuspěla, v obvodu Louny jdou do druhého kola Ivo Trešl a Vladimír Drápal

V prvním kole voleb do Senátu Parlamentu ČR v obvodu číslo 6 uspěl s 20,92 procenta hlasů Ivo Trešl (STAN). „Já jsem podle svých propočtů výsledek kolem dvaceti procent čekal. Jsem rád, že to takhle dopadlo. V koutku duše jsem si druhé kolo přál, byť jsem myslel, že současná doba nahraje spíše silným parlamentním stranám,“ řekl po sečtení hlasů chirurg a člen zastupitelstva Rakovníku Ivo Trešl.

Do druhého kola voleb do horní komory postoupil s 20,63 procenta hlasů i kurátor a produkční městské galerie v Lounech Vladimír Drápal (za ODS+TOP+KDU+KAN). „Je skvělé, že postupují zástupci demokratických stran, nikdo to asi v tomhle obvodu nečekal. Děkuji všem voličům, že se takto aktivně voleb účastnili,“ sdělil Drápal, který byl před rokem 1989 aktivní v disentu, v českém undergroundu a na nejrůznějších úrovních v kultuře.

Mezi dalšími kandidáty byl lesník, včelař, ale i starostové

V lounském obvodu se o post senátora ucházelo deset lidí. Jako třetí, tedy neúspěšný kandidát, skončil po napínavém sčítání místostarosta Loun Milan Rychtařík (ANO). Obhájit mandát se nepodařilo starostce Žatce Zdeňce Hamousové (za USZ), která čelí trestnímu stíhání za řízení pod vlivem alkoholu.

Mezi kandidáty byl i sedlák a lesník z Velemína Daniel Pitek (za SEN 21), starosta obce Blatno Václav Beneš (KSČM) nebo preventista městské policie, včelař a trenér Dominik Hanko (SPD). Uspět se pokoušel i starosta obce Postoloprty Zdeněk Pištora (Trikolóra). Dále kandidoval starosta obce Raná Jaroslav Veselý (za UFO+ProMOST) a ředitel Oblastní charity Ústí nad Labem Rostislav Domorák (za Severočechy).

Volební účast v obvodu Louny letos v prvním kole dosáhla 34,09 procenta. Před šesti lety činila v prvním kole 38,55 procenta. V roce 2014 zvítězila v Lounech Zdeňka Hamousová (za ANO).