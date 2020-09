Pokud se budeme blížit k reprodukčnímu číslu dva, zavedeme distanční výuku, uvedl Vojtěch

Fórum rodičů: Roušky ve školách jsou nevhodné

Podle asociace Fórum rodičů není nařízení ohledně roušek ve školách správné. Na své facebookové stránce publikovali příspěvek s dotazem na rodiče: „Pošlete své děti do škol?“ Vládě také odeslali otevřený dopis a sepsali petici za právo rodičů požádat si o distanční výuku.

„Pro jejich dítě není vhodné, aby trávilo čas s rouškou tak dlouho, až to prostě vědí, že to nezvládne,“ vysvětlil postoj rodičů předseda asociace Petr Chaluš. Uvedl také, že nechápe, proč nemají rodiče možnost požádat o dálkovou výuku pro svoje dítě. „Čekal bych, že nepřijdou jen miliardy na techniku, ale třeba i podpora personální,“ dodal.

„V tuto chvíli nezbývá nic jiného než roušky zavést, jakkoli je to problematické opatření, ale musíme udělat všechno pro to, aby se školy co nejdéle udržely v prezenčním režimu,“ řekl Baxa. Vyzval vládu, aby zajistila respirátory pro učitele.

Podle ministra Vojtěcha by nemělo docházet příliš často k tomu, že bude učitel v karanténě, protože pokud dodrží povinnost nosit roušku on i studenti, do izolace nemusí. „Pokud se budeme blížit k reprodukčnímu číslu dva, což by bylo velmi explozivní, zavedeme distanční výuku,“ řekl.