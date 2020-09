ŽIVĚ: Poslanci mají rozhodnout o rouškovném nebo projednat legislativu urychlující výstavbu dálnic

Sněmovna by se měla v úterý zabývat vládním návrhem na poskytnutí jednorázového pětitisícového příspěvku důchodcům. Očekává se, že část opozice zablokuje požadavek kabinetu na schválení předlohy zrychleně už v prvním čtení. Poslanci by měli rozhodovat i o dvojici novel, které jim s úpravami vrátil Senát. Kvůli šíření nemoci covid-19 budou poslanci ve sněmovně zasedat v polovičním počtu.