Demolice vepřína v Letech se odkládá, otevření památníku se ale nezpozdí

Výstavba by měla stát 31,5 milionu korun. Z toho 25,5 milionu by měly poskytnout takzvané norské fondy. Dalších 13,5 milionu korun ze zahraničí se využije na vybavení a expozice. „Předem definovaný projekt chystáme. Jeho podání by mělo nastat ke konci letošního roku,“ upřesnila Horváthová.

Tábor v Letech otevřely v srpnu 1940 protektorátní úřady jako kárný pracovní. Byl pro muže, kteří nemohli prokázat zdroj obživy. Měli v něm končit i kočovníci. Stejné zařízení existovalo v Hodoníně u Kunštátu. V lednu 1942 se oba tábory změnily na sběrné, v srpnu pak byly v obou místech zřízeny cikánské tábory. Od té doby do května 1943 letským táborem prošlo 1308 Romů – mužů, žen i dětí. Z nich 327 v něm zahynulo a přes pět stovek skončilo v Osvětimi. Po válce se z koncentračních táborů vrátilo ani ne 600 romských vězňů. Podle odhadů tak nacisté vyvraždili 90 procent českých a moravských Romů.

Návštěvníci se vracejí

Na místě letského tábora v 70. letech za komunistického režimu vyrostl vepřín. Pozůstalí po obětech, české organizace i mezinárodní instituce léta požadovali jeho odstranění z pietního místa. Předloni velkovýkrmnu stát odkoupil od společnosti AGPI za 450 milionů korun a kolem 110 milionů by měl dát na demolici. Ta by měla začít příští rok v září. Stihnout by se pak měla do konce roku. Do té doby se připraví projektová dokumentace, která se rozšíří i o stavby z vepřína a další detaily, které vzešly ze soutěže.

„Na harmonogramu projektu výstavby památníku se tím nic nemění, ten zůstává stejný,“ podotkla Horváthová. Slavnostní otevření by se mělo uskutečnit při pietním aktu v květnu 2023.