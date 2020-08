Kvůli nelegálním radarům Varnsdorfu hrozí, že bude muset řidičům vracet miliony za pokuty

„Když budeme muset vrátit peníze, tak je samozřejmě vracet budeme. Jsme na to připraveni. Město kvůli vracení pokut určitě nebudeme muset zadlužovat. Bude nás jen mrzet, že by se neuskutečnily některé investiční akce, které plánujeme třeba na příští rok,“ uvedl nynější starosta města Roland Solloch (dříve za ANO).

„Stěžejní argument byl, že způsob měření je v rozporu se zákonem, respektive v rozporu s tou konstantní judikaturou Nejvyššího správního soudu. To znamená, že pokud má hmotný zájem na výsledcích měření třetí soukromá osoba, je to nepřípustné,“ uvedl Togner.

Pokud rozsudky definitivně potvrdí Nejvyšší správní soud, přinejmenším někteří řidiči budou moci žádat o vrácení peněz zaplacených za pokuty. „Je velký rozdíl, pokud se jednalo pokutu, která byla zaplacená až na základě výsledku správního řízení, nebo se jednalo o částku uhrazenou na základě prvotní výzvy. V obou případech nicméně máme za to, že existují možnosti, jak peníze dostat zpět, byť v tom případě uhrazení na základě výzvy to bude složitější,“ uvedl advokát Togner.

Podle Sollocha však otázka případného požadavku náhrady škody do městské pokladny zatím není na pořadu dne. „Tak daleko do budoucna jsme ještě nepřemýšleli. Uvidíme, co řekne soud a pak dáme hlavy dohromady,“ řekl.

Exstarosta Varnsdorfu veškerá obvinění odmítá

Kdyby město muselo vracet peníze vybrané na pokutách, nejspíš by vymáhalo způsobenou škodu i po bývalém starostovi Stanislavu Horáčkovi (dříve za ANO), kterého kvůli radarům obvinila policie. Obvinění se nevyhlo mimo jiné ani šéfovi firmy, která radary provozovala, Miloši Schubertovi. Oba muži, která pojí dlouholetá známost, obvinění odmítali.

Policie Horáčka podle dostupných informací mimo jiné podezírá, že mu firma provozující radary zaplatila část stavebního materiálu na jeho nový dům, soud ho dokonce poslal do vazby. Nyní už je Horáček vyšetřovaný na svobodě. Veškerá podezření nadále odmítá s tím, že má na vše doklady. Kauzu považuje za komplot proti své osobě, tvrdí, že na radarový kontrakt neměl vůbec žádný vliv.

Protože na kameru se exstarosta Reportérům ČT vyjádřit nechtěl, pořídili skrytý zvukový záznam. „Já jsem se žádného výběrového řízení neúčastnil, ani jednoho… Výběrové řízení nikdo nechce dělat, protože tomu nikdo nerozuměl, tak jsme si najali právní firmu… Tak co mám víc dělat? Že s námi jednal? No jednal s námi předtím, ano, ale jednaly s náma i jiné firmy… Já tomu nerozumím, jak jsem to mohl ovlivnit. To mi hlava nebere,“ řekl bývalý starosta.

„Že jsem zneužil pravomoc nějaký služby… vůbec nechápu, jak jsem ji mohl zneužít, přece to je rozhodnutí kolektivního orgánu, rady města,“ dodal k radarovému tendru.