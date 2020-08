Policie zatkla ruského diplomata při nelegálním nákupu munice, píše Český rozhlas

Policie zatkla v červnu v Říčanech ruského diplomata, který podle kriminalistů v Česku nakupoval nelegálně náboje do odstřelovacích pušek a další munici. Uvedl to v pátek server iRozhlas.cz s odvoláním na čtyři zdroje z nejvyšších pater českých tajných služeb, dalších bezpečnostních složek a diplomacie. Podle Radiožurnálu byl zatčeným mužem zaměstnanec ruské ambasády v Praze z vojenské sekce. Díky diplomatické imunitě se dostal na svobodu a ihned po propuštění odcestoval do Ruska.