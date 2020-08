Soud znovu otevře spor Altnerových a ČSSD v polovině listopadu. Dvacet let souzení přišlo vniveč

Dědicové musí dodat další důkazy

Zlomový rozsudek přišel loni v červnu, kdy Nejvyšší soud vyhověl ČSSD a vrátil celý spor po několika letech znovu na začátek. Nejvyšší soud uvedl, že smluvní ujednání o odměně za právní služby nebylo dostatečně určité. Není ani jasné, co konkrétně Altner pro stranu vykonal. Mohlo by to znamenat nutnost vycházet při stanovení odměny ze zákona o advokacii a advokátního tarifu. Altnerovi dědicové by proto měli v novém přelíčení doložit, jaké právní služby advokát pro stranu provedl.

Smlouvu o zastupování ČSSD uzavřel v roce 1997 tehdejší předseda strany Miloš Zeman se Zdeňkem Altnerem, později s Altnerem spolupracovali právníci Zdeněk Hájek a Václav Halbich. Poslední jmenovaný uspěl letos u Nejvyššího soudu, který mu přiřknul 16,8 milionu korun za jeho práci pro ČSSD ve sporu o Lidový dům.