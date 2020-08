Hradecká neziskovka chce pomáhat dětem v nouzi. Hledá je na sociálních sítích

Natálii bylo osm let, když navštívila neziskovou organizaci pro děti v nouzi poprvé. Teď jí je o deset let víc a řeší starosti s maturitou. Tehdy ale měla vážnější potíže.

„Na základní škole jsem zažila docela těžkou šikanu. Nejdřív hodně slovně, potom už to přešlo i do tělesné šikany. Rozbité brýle, nějaké prsty zlomené a takové věci. Já jsem pak do té školy prostě nechtěla, po večerech jsem brečela mamce, že tam nechci,“ vyprávěla v rozhovoru klientka centra Natálie.

Ne každý má odvahu přijít sám

Centrum začalo s přímým oslovováním dětí na sociálních sítích. Problém často není na první pohled vidět. Vyškolení pracovníci ho dokáží odhalit i třeba u sdílených fotek.

„To, co třeba napsali – statusy. Ale koukáme i do komentářů k jejich fotkám,“ vysvětlila vedoucí nízkoprahových programů Gabriela Lepková. „Fotky nebo zážitky z různých párty, kde se třeba opijí. Holky sdílejí své fotografie, které jsou třeba často i intimní,“ dodala.

Terénní pracovníci tak částečně mění terén – místo do ulic míří na internet. On-line komunikaci s nimi totiž upřednostňuje stále víc mladých lidí. A třeba během koronavirových opatření ani jinou možnost neměli.

Pilotní projekt začal fungovat od srpna. Obecně prospěšná společnost Prostor Pro ho bude testovat rok a půl.