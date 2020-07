Babiš navrhne odvolání předsedy ÚOHS Rafaje. Rozhodnout musí prezident

Babiš upřesnil, že reaguje na výzvy k Rafajovu odvolání, které dostal. „Byl jsem vyzván protikorupční radou a dostal jsem dopis z Ústí nad Labem, takže ano, jdeme tam s tímto návrhem,“ odpověděl Babiš na dotaz, zda to prezidentovi navrhne.

Sám Petr Rafaj uvedl, že respektuje pravomoc vlády navrhnout jeho odvolání. Nemyslí si však, že by v jeho případě byly splněny podmínky podle zákona o ÚOHS. Zákon umožňuje prezidentovi šéfa úřadu odvolat, pokud nevykonává funkci déle než půl roku nebo narušuje závažným způsobem důstojnost své funkce anebo nezávislost a nestrannost úřadu.

Kapsch i Čunek

O Rafajovi se diskutovalo například v souvislosti s tendrem na mýto, do kterého ÚOHS několikrát zasáhl. Vyšlo najevo, že se setkal s poslancem Jaroslavem Faltýnkem (ANO) krátce poté, co se Faltýnek sešel s šéfem provozovatele původního mikrovlnného mýtného systému Kapsche. Rafaj odmítl, že by peníze, které u něj v té době našla policie, byly úplatkem.

Podle serverů Ihned.cz a Aktuálně.cz se policie zajímá také o Rafajovy schůzky s hejtmanem Jiřím Čunkem (KDU-ČSL). Ty daly do souvislosti mimo jiné s rozhodováním o soutěži na projekt nové zlínské nemocnice za osm miliard korun, který hejtman prosazuje. Čunek schůzky přiznal, podle něj společně řešili jeho „senátní aktivity“. Podobně mluví Rafaj.