Babiš zatím Rafaje neodvolá. Chce počkat, co vyšetří policie

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Rafaj odmítl, že by schůzky k tendru na mýtný systém ovlivnily rozhodování jeho úřadu. Premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a vicepremiérovi Janu Hamáčkovi (ČSSD) na dopolední schůzce řekl, že úřad rozhoduje nestranně a nezávisle. Babiš odpoledne uvedl, že Rafaje zatím neodvolá, protože se nechce rozhodovat na základě informací z médií. Počká na to, co vyšetří policie.