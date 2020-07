Lokálky zabezpečíme, až bude celoevropský systém, říká Havlíček. Provizorní řešení odmítá

Uplynulý pracovní týden poznamenaly dvě velké železniční nehody. V úterý se čelně srazily dva vlaky na místní trati v Krušných horách, při nehodě zahynuli dva lidé, přes dvacet dalších utrpělo zranění. V pátek na hlavní trati v Praze narazila do stojícího rychlíku prázdná souprava, která jela pro cestující z vlaku, který musel zůstat stát na trati po střetu s chodcem. Nehoda se obešla bez zranění. Obě havárie, hlavně vzhledem k následkům té první, vyvolaly pochybnosti o kvalitě zabezpečení. Na krušnohorské lokálce zodpovídají za bezpečnost pouze strojvedoucí a na dálku dispečer, který jim povoluje jízdu.

Nezmění se to léta. Ministerstvo dopravy a jeho prostřednictvím Správa železnic budou nadále čekat, až bude plně vyvinuta odlehčená verze evropského zabezpečovacího systému ETCS určená pro lokálky. Možnost, že by se na roky, které to ještě potrvá, zavedl na vedlejší tratě systém, který již je vyvinutý, ale nemá celoevropské schválení, ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) odmítl.

„My to nemůžeme řešit provizoriem. Musí to projít certifikací a musí to odpovídat evropským parametrům. Například vlak, ve kterém se to neštěstí stalo, je vlak, který jezdí do Německa,“ poukázal na provázanost železniční sítě.