Průzkum: Letošní model dovolené? Pobyt v šumavském hotelu do deseti tisíc korun

Cestování do zahraničí letos výrazně ovlivní doznívající pandemie koronaviru. Důležitým kritériem bude to, jestli by lidé po návratu museli do karantény. Pro ty starší spíš než pro mladší je podstatnější, jestli v cílové zemi přestanou přibývat nakažení. Téměř dvě třetiny respondentů uvedly, že dovolenou v zahraničí letos vůbec neplánují (oproti šesti procentům, které ji neplánují v Česku). Za hranice chtějí podle průzkumu odjet alespoň na jeden den dvě pětiny lidí, na týden přibližně čtvrtina dotázaných.

Většina dotazovaných se chce ubytovat v hotelu nebo penzionu (49 %), případně pojede na svou chatu (29 %), nebo si ji pronajme (28 %). Kempy budou vyhledávat hlavně mladší lidé do 29 let, tuto možnost jich zvolily dvě pětiny.

Typická letošní dovolená bude mít pravděpodobně spíše poznávací charakter (43 %). Druhým nejoblíbenějším typem letního odpočinku bude podle dat z průzkumu dovolená u vody (21 %). Jako hlavní faktor při výběru dovolené dotazovaní obvykle volili lokalitu, konkrétně pak Šumavu (58 %), jižní Moravu (54 %) a jižní Čechy (49 %).

Dovolená do deseti tisíc

Bezmála polovina (43 %) lidí, kteří plánují dovolenou v Česku minimálně na týden, na ni mají podle průzkumu připraveno 5 až 10 tisíc korun na osobu. Třetina respondentů dá za stejně dlouhou dovolenou částku v rozmezí 10 a 20 tisíc korun na osobu a pětina se chce vejít do 5 tisíc.

Více než 80 procent dotázaných uvedlo, že by je k pobytu delšímu než 3 noci motivoval příspěvek k ubytování (300–400 Kč), pro tři čtvrtiny dotázaných by byl motivační příspěvek na vstupenky na kulturní akce nebo na volnočasové aktivity.

Výzkum provedla agentura STEM/MARK pro iniciativu Zachraňme turismus. Výzkumu se zúčastnilo 2500 respondentů, data byla sbírána mezi dvanáctým a osmnáctým červnem. Respondenti mohli volit u jedné otázky i více možností, proto součet procent vždy neodpovídá hodnotě 100.