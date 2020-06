Agrobaronům se plundrování půdy vyplatí, dotace musíme podmínit kvalitním hospodařením, tvrdí Farský

Sněmovna se ve čtvrtek zabývala suchem, přestože v Česku poslední měsíc vydatně prší. Podle Farského si to ale ani v nejmenším neodporuje. „V republice čelíme pětisetletému suchu, to není náš výmysl, to je výsledek vědců z Akademie věd a Mendelovy univerzity, že Česká republika má velký problém. Že jsou nízké hladiny podzemní vody, že je značně znečištěna a že půda má problém vodu udržet. A to se nezmění ani tím, že bude čtrnáct dní pršet, byť za to jsem nesmírně rád,“ vysvětlil.

V poslední době se hnutí STAN ve sněmovně angažuje velice aktivně, mimořádných schůzí svolalo mnoho. Nejde ale prý o pouhou snahu se zviditelnit, suchu se Starostové a nezávislí věnují dlouhodobě. Jsou totiž dle Farského první „na ráně“, když přijdou povodně, nebo naopak sucho. Neřešili se ale jen body Starostů, ke slovu se dostali i komunisté, vláda nebo Piráti. „Volební období se blíží ke konci a mnoho věcí už se nestihne,“ vysvětlil Farský naléhavost jednání.

Vyhláška už tři roky čeká

Dle Farského vláda více mluví, než činí. Jako příklad uvedl protierozní vyhlášku, která na ministerstvu životního prostředí leží od roku 2017, ale protože dle jeho slov překáží velkopodnikatelům v zemědělství, tak stále není schválena.

Kvůli koronavirové krizi vláda jedná o půlbilionovém schodku. O finance ale Farský obavy nemá. Do zemědělství jde ročně 40 miliard korun. „My nemusíme dávat do zemědělství víc peněz, stačí to, aby se zemědělské dotace nasměrovaly tak, aby byly podmíněné dobrým hospodařením s půdou, odpovědným k přírodě. Mnoho zemědělců se tak už chová, ti jsou ale znevýhodněni. Agrobaronům se plundrování půdy vyplatí,“ řekl.

Právo na pitnou vodu

Hnutí STAN také navrhlo vložit právo obyvatel na pitnou vodu do Listiny základních práv a svobod. Ta by měla také stanovit, že vodní zdroje by byly ve veřejném užívání a spravoval by je stát. Zdroje pitné vody by měly sloužit v první řadě k zásobování lidí, a to udržitelným způsobem. „Myslíme si, že by voda v ústavě být zakotvena měla. Voda je základem pro život. Ochrana tedy musí být vysoká, jen je otázka, jakou formou,“ řekl Farský.