S koronavirem budeme žít, druhá vlna ale nepřijde, míní epidemiolog Smejkal. Roušky podle něj svobodu neomezují

Lidé byli ze začátku trochu vystrašeni, ale byli disciplinovaní, míní Smejkal. Otázka podle něj je, jestli to bylo ze strachu, nebo zásluhou vysvětlování. „Při rozvolňování se lidé rozvolnili víc, než měli. Teď se to ustálilo a lidé přijímají fakt, že s virem budeme nějakou dobu žít, život se nezastaví, ale virus nezmizí,“ hodnotí epidemiolog.

Virus je citlivý na vnější vlivy, takže podmínky nahrávají tomu, že se v létě situace zlepší, pokračuje Smejkal. „V zimě, pokud budeme jezdit veřejnou dopravou, tak bychom na roušku zapomenout neměli a měli bychom si ji vzít,“ předesílá.

Lidé by ochranu dýchacích cest neměli vnímat jako nabourání osobní svobody, doplňuje epidemiolog. „V tu pravou chvíli, to znamená, když přijde velká chřipková epidemie, nenechal jsem se očkovat, jedu dopravním prostředkem do práce, tak proč si tu roušku nevzít. Jde o ty druhé, ne o nás,“ zdůrazňuje přínos roušek a věří tomu, že lidé si je zase nasadí, pokud by čísla na podzim rostla.