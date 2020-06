Vystrčilova cesta na Tchaj-wan nepomůže, ani neuškodí, věří Petříček

Cesta předsedy Senátu podle místopředsedy ČSSD česko-čínským vztahům nepomůže, ale ani jim neuškodí. „Cestu doporučit nemohu, ale není v mých pravomocích ji nějak zakazovat,“ konstatuje. Dodává také, že Česko by nemělo zpochybňovat politiku jedné Číny, ale zároveň by se mělo chovat asertivně.

Podle Kobzy představuje Vystrčilova cesta zásadní odklon od české zahraniční politiky. „Pakliže dojde k takovému odklonu, tak můžeme předpokládat, že druhá strana bude reagovat. Nevím, co by to konkrétně mělo přinést našemu státu. V momentě, kdy se propadá státní rozpočet, bychom měli být opatrní na to, abychom dělali cokoliv, co by naši ekonomickou situaci mohlo ještě zhoršit,“ míní místopředseda poslaneckého zahraničního výboru.