Desetitisíce pro neziskové organizace. Krajská města se jim snaží pomáhat z krize

Žádosti o finanční podporu nyní očekává také liberecký magistrát. Podle Jana Krále z tiskového oddělení je město připravené organizacím pomoci, a to prostřednictvím příspěvků v řádech desítek tisíc korun. Zabývat se jimi budou individuálně. „Práce neziskových organizací je pro nás velmi důležitá a uděláme maximum pro to, aby byla jejich činnost a poskytované služby zachovány,“ poznamenal Král s tím, že žádné žádosti zatím magistrát neeviduje. Nejohroženější jsou podle něj ale zejména spolky, které pořádají drobné kulturní a společenské akce.

Dopady krize se snaží zmírnit také Hradec Králové. V rámci programu Antivirus mohly o finanční pomoc do výše 25 tisíc korun mimo jiné žádat také neziskové organizace, a to od konce května do 12. června.

O pomoc od magistrátu ve výši 20 tisíc korun měly ve středu poslední možnost požádat i ostravské neziskové organizace. „V programu na podporu neziskového sektoru zasaženého opatřeními proti šíření koronaviru ostravští radní posoudili dohromady již 74 žádostí. Finanční dar zatím schválili 51 organizacím, pro které město Ostrava uvolnilo již 1,02 milionu korun,“ uvedla mluvčí ostravského magistrátu Andrea Vojkovská.

Více pro ty, které pomáhaly zvládat krizi?

V Českých Budějovicích sociální komise doporučila více podpořit neziskové organizace, které se podílely na řešení koronavirové situace. Městské zastupitelstvo návrh schválilo. Podle mluvčí magistrátu Jitky Brůha Welzlové však zatím místní neziskovky problémy nemají. „Možná se u některých z nich ještě problémy projeví, ale nemám signál, že by docházelo ke kolapsu,“ sdělila.

Podporovat neziskové organizace chtějí případně i další města, a to na základě jednotlivých žádostí. Individuální dotaci tak mohou získat například v Brně, Pardubicích, Jihlavě nebo v Praze. V hlavním městě navíc magistrát s některými spolupracoval už během nouzového stavu. „Při pandemii jsme spolupracovali například s Životem 90. Maximálně se zaměřujeme na pomoc podnikatelům a v oblastech kultury a cestovního ruchu,“ přiblížil mluvčí Prahy Vít Hofman.

Průzkum Nadace OSF, který se konal na přelomu března a dubna, ukázal, že kvůli koronavirové krizi bude mít v příštím půlroce většina neziskových organizací v Česku problémy.

Mezi 346 organizacemi z celé republiky čtyři pětiny uvedly, že budou mít potíže se zajištěním pokračování služeb klientům. Celkem 60 procent se obává, že nebudou schopné udržet zaměstnance. Dvě třetiny odpověděly, že pro ně bude obtížné pokrýt provozní náklady a vyplácet mzdy. Nižší podíl pak zmínil neschopnost platit odvody a daně. Celkem 83 procent organizací sdělilo, že nebude schopno dodržet harmonogram projektů a zakázek.