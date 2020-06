Radnice upravují smlouvy s provozovateli radarů na měření rychlosti. Kvůli provizím z pokut

Některá města nyní i na základě rozsudku NSS smlouvy přepracovávají, například Kralupy nad Vltavou. Tam za pronájem dvou úsekových měřičů platili měsíčně více než sto tisíc korun. Na základě nové smlouvy je to aktuálně 82 tisíc korun.

„Tímto rozhodnutím Nejvyššího správního soudu by na tom neměl mít subjekt, který to pronajímá, nějaký finanční záměr, tudíž nějakou provizi na výběru pokut,“ řekl Tomáš Blecha z právní pomoci řidičům.

Radary měří rychlost například v Postřižíně na trase z Prahy do Teplic, každý rok tam za rychlou jízdu dostanou pokutu tisíce řidičů. Data zpracovávají úředníci, ale i soukromá firma, která radnici zařízení pronajímá. Za pronájem dvou sad platí radnice milion korun ročně, plus dalších 24 procent z každé pokuty, pokud radary odhalí více než pětistovku rychlých řidičů.

Jsou pokuty platné?

Někteří právníci nyní upozorňují na to, že by se teď řidiči mohli ozvat a udělení pokuty zpochybnit. „Pokud zjistí podobnou věc, jaká je v tomto případě, má možnost se samozřejmě bránit, že to není správně,“ upozornil Blecha.

Odpověď na otázku, zda je pokuta problematická, najdou řidiči pouze v registru smluv, kde musejí daný kontrakt vyhledat. Radnice měst mohou nyní evidovat ještě desítky tisíc nepromlčených přestupků.