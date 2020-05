Víkendové teploty zůstanou podprůměrné, pršet bude víc na severovýchodě Česka

Zatím se do Česka dostává chladný vzduch od severu, a to mezi tlakovou výší nad severozápadní Evropou a tlakovou níží nad východní částí evropského kontinentu. Do soboty se bude na většině území Česka víc projevovat zmiňovaná tlaková výše. Proto bude oblačnosti spíš míň a přeháňky se budou vyskytovat výjimečně.

Víc přeháněk bude na severovýchodě Česka. To proto, že od východu k nám svým okrajem bude zasahovat tlaková níže. A protože se v neděli posune víc na západ, bude její vliv na počasí na východě Česka zásadnější.

Zatímco v sobotu by mělo napršet maximálně do tří milimetrů a na severovýchodě 3 až 12 milimetrů, v neděli bude deště víc. Na severovýchodě může napršet až kolem třiceti milimetrů, na ostatním území to bude maximálně do deseti milimetrů.

Sečteno za následující tři dny tedy budou velké rozdíly v množství deště v Česku. Modely odhadují, že na severovýchodě může ojediněle spadnout až kolem 50 milimetrů, naopak na severozápadě Česka by nemělo pršet prakticky vůbec.