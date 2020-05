Místo šlehačky výbuch. Vadné lahve explodovaly v dalších kuchyních

Lahve na šlehačku mají život osladit, místo toho ale můžou zaútočit jako bomba. „Doma to vypadalo jako po výbuchu granátu. Nevěřil bych, co to umí udělat za paseku. Láhev se mi rozlétla v ruce. Nemusela jen rozbít půlku kuchyně, ale mohla i někoho z nás vážně zranit. Zůstal jsem jen vyděšeně stát,“ vylíčil nedávnou explozi Martin Sovka z Košetic na Pelhřimovsku.

Firmě Vetro-Plus, která výrobek před čtyřmi lety začala dovážet, se zatím přihlásilo osm zákazníků, jimž se plastová hlava lahve na bombičky roztrhla. „Už dva a půl roku to stahujeme, někdo to ještě objevil zřejmě doma, jak se říká v kredenci… nacpou do toho šlehačku… a dojde k explozi, víko se utrhne,“ popsal právník společnosti Vetro-Plus Pavel Jelínek.