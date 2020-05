Záchranářka kritizovala Středočeský kraj za nedostatek pomůcek, teď ji vyšetřuje policie

„Prosím, objasněte mi, jak probíhají opatření, která mají zajistit naši a vlastně následně i vaši bezpečnost? Reálně. Protože to, co se dozvídám z médií, se neslučuje s tím, jak to probíhá v realitě. Ubezpečte mě, prosím, že vaše vyjádření nejsou jen pouhopouhé prázdné populistické fráze,“ zní v otevřeném dopise Veroniky Brožové hejtmance Středočeského kraje Jaroslavě Pokorné Jermanové (ANO).

Podle Brožové měla záchranná služba Středočeského kraje jen velmi omezené množství ochranných pomůcek – pouze jeden respirator a několik kusů ochranných obleků. „Neměla jsem strach o sebe. Pokud povezete pacienta, který může mít a má třeba koronavirus, bez jakýchkoliv ochranných pomůcek a pak vezete pacienta, který je onkologicky nemocný nebo má sníženou imunitu, tak pak ty pacienty vystavujete velkému riziku, že to na ně přenesete,“ doplnila záchranářka.

„Ve Středočeském kraji byly vlastně úplně stejné problémy jako v celé republice. Samozřejmě kraj zoufale sháněl jakékoliv respirátory a roušky a neměli je ani zaměstnanci na záchrance,“ potvrdil informace redaktor serveru SeznamZprávy Vojtěch Blažek.

Po zveřejnění dopisu se ze strany veřejnosti strhla vlna solidarity. Lidé začali záchranářům nosit vlastní ochranné pomůcky, které kvůli obavě z koronavirové nákazy již dříve zakoupili. Otevřeného dopisu si všimla celostátní i místní média – z nich například web Náš region.

Útočný a nepravdivý článek, brání se středočeská hejtmanka

Od kraje se nicméně záchranářka vstřícné reakce nedočkala. „Já jsem si bohužel s velkým rozčilením četla článek v plátku Náš region a musím říct, že jsem byla velmi zaskočená, jak útočný a nepravdivý článek byl zveřejněn o tom, že záchranná služba Středočeského kraje nemá ochranné pomůcky,“ uvedla Pokorná Jermanová. Postihem za porušení pracovní kázně pak záchranářce pohrozil i její nadřízený.

„Když se někdo ozve, tak úplně veřejně je dehonestován a atakován ze strany svých nadřízených, to mně přijde úplně jako zdrcující pro nějakou demokratickou kulturu,“ komentoval dění kolem Brožové Oldřich Kužílek z organizace Otevřená společnost. „Považoval bych to za velmi intenzivní a velmi silný útok na základní právo, a to na svobodu projevu,“ doplnil advokát Petr Toman.

„V tuto chvíli už se realizují právní kroky s ohledem na vydávání tohoto článku, protože byl naprosto lživý a v tuto chvíli šíří poplašnou zprávu,“ vysvětlila své pohnutky hejtmanka Středočeského kraje.

K podanému trestnímu oznámení se nechtěl vyjadřovat ani radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Robert Bezděk (ANO), ani hejtmanka. Jestli kraj podal trestní oznámení na záchranářku Brožovou, na server, který publikoval její dopis, nebo na oba, nelze tedy zatím s jistotou říci. Policie ústy svého mluvčího Jana Daňka potvrdila, že se případem zabývá. Bližší podrobnosti však nesdělila.

Trestní oznámení na zastupitele i redaktora

Středočeský kraj na svoje kritiky v minulosti už trestní oznámení podával. „Kraj na mě podal trestní oznámení, domnívám se, že účelově, kvůli tomu, že jsem kritizoval hospodaření kraje a hospodaření středočeské Správy a údržby silnic. Cílem je jednoznačně mě zastrašit a odradit od toho, abych se této věci věnoval,“ uvedl krajský zastupitel Michal Pánek (ODS).

Trestnímu oznámení čelil i redaktor serveru SeznamZprávy Vojtěch Blažek, který upozornil na to, že manžel hejtmanky Pokorné Jermanové používá její služební auto.

Radní Bezděk však odmítá, že by podáváním trestních oznámení kraj na svoje oponenty vyvíjel nátlak. „Podání trestního oznámení je krajní řešení určité situace, kterékoliv. A jakým způsobem se k tomu potom orgány činné v trestním řízení postaví, je už záležitostí někoho jiného,“ míní.