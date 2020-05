Vedlejší železniční tratě jsou špatně zabezpečené. Podle Drážní inspekce je třeba hledat řešení i doma

Lepší zabezpečení železniční trati by mohlo zabránit loňské nehodě, při které se v Ronově nad Doubravou nedaleko Čáslavi srazil osobní vlak s nákladním. Následky nehody se strojvedoucím podařilo zmírnit rychlou reakcí, kdy začali oba prudce brzdit. Srážka si i tak vyžádala pět zraněných.

Takových tratí je přitom podle redaktora ČT Jana Beránka v Česku spousta. Na některých vedlejších tratích je jediným zabezpečením telefon – někdy mobilní, jindy jde pouze o jakousi kukaň na nástupišti. Správa železnic tvrdí, že i v tomto případě stačí dodržovat předpisy. Strojvedoucí si ale na podmínky stěžují a Drážní inspekce jim dává zapravdu.

„Není možné vyčkávat. Je potřeba najít i na tyto lokální tratě zabezpečovací systém, který je kompatibilní s Evropou. Je potřeba ho vyvinout, aby nebyl zbytečně drahý,“ řekl generální inspektor Drážní inspekce Jan Kučera.

Jedno zabezpečení za deset milionů

Pravděpodobně cena je tím důvodem, proč na lokálních tratích stále chybí moderní zabezpečení. Současný evropský systém ETCS stojí asi deset milionů korun na jednu lokomotivu. Když chtěly České dráhy nechat upravit alespoň ta modernější vozidla, řekl si výrobce o jedenáct miliard korun.

Příliš drahá je i elektronika v kolejích. Účet za zabezpečení tratě z Plzně do Chebu je asi jedna miliarda korun. Ministerstvo dopravy přitom před třemi lety zakázalo kupovat jakékoli jednodušší a levnější systémy, Správa železnic (SŽ) by to chtěla změnit. „Cílem je vybavit tratě mimo koridory systémem, který bude plně kompatibilní s evropskými předpisy, ale ekonomicky efektivnější,“ řekla mluvčí SŽ Nela Friebová.

Pokud ale jde o hlavní tratě v Česku, tak ty jsou zabezpečeny dostatečně, a to i při případných větších chybách strojvedoucího. Systém dokáže okamžitě reagovat například tím, že vlak začne sám brzdit.