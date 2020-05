Za srážku vlaků u Čáslavi mohla podle inspektorů lidská chyba. Trať je špatně zabezpečená, tvrdí

„Příčinou mimořádné události bylo selhání strojvedoucího osobního vlaku, který si v Ronově nad Doubravou nesplnil svou ohlašovací povinnost, nevyčkal na křižování s protijedoucím vlakem a z Ronova nedovoleně odjel,“ uvedl mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal.

Drážní inspekce už v rámci bezpečnostního doporučení vyzvala ministerstvo dopravy a Drážní úřad, aby byl stanoven jasný harmonogram zvyšování zabezpečení tratí pomocí evropského vlakového zabezpečovacího systému (ETCS). To by se mělo týkat celostátních i regionálních tratí. Tam, kde zabezpečení ETCS nebude plánováno, by měly být tratě zabezpečeny jiným systémem.