Policie a NKÚ nestačí. Opozice usiluje o zřízení vyšetřovací komise kvůli předraženým rouškám

Sněmovní opozice v některých případech kritizuje nákupy ochranných pomůcek jako neprůhledné nebo předražené. Pekarová Adamová odkazovala na nedávná slova prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslava Kaly pro server HlídacíPes.org ohledně různých cen, které platila různá ministerstva. „My to monitorujeme a už na základě naší analýzy můžu říct, že když třeba respirátor typu FFP2 nakoupí jedno ministerstvo za 34 korun a jiné za 636 korun, tak je můj názor jasný: děje se tu něco nesprávného,“ řekl tehdy Kala.

Předseda klubu SPD Radim Fiala však pochybuje, že by vyšetřovací komise byla schopná cokoliv vyšetřit, více věří NKÚ a policii. Dle předsedy nejsilnějšího sněmovního klubu vládního hnutí ANO Jaroslava Faltýnka je zřizování komise ztrátou času, během pořadu několikrát zopakoval, že taková komise nikdy nic nevyšetřila a řeč odvedl na zvládnutí pandemie v Česku. „Buďme rádi, že jsme to všichni relativně dobře zvládli. Podívejme se na situaci v Anglii, nebo v USA,“ prohlásil.

Na otázku, zda by měl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) odstoupit, názor nemá. „Já o těch nákupech nevím vůbec nic. Pokud má někdo pocit, že se tady kradlo, ať podá trestní oznámení a vyšetří to policie,“ reagoval.

Podle Fialy by v případě potvrzení předraženého nákupu měl odstoupit nejenom Vojtěch, ale i šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD).

Národ se bojí zneužití stavu legislativní nouze

Příští týden bude pravděpodobně sněmovna na mimořádné schůzi projednávat balík zákonů, které rozšiřují pravomoci ministra zdravotnictví. Poslanci se neshodli na tom, zda je zákon potřeba, nebo ne. Zatímco Fiala ho považuje za užitečný, TOP 09 s projednáváním zákona ve stavu legislativní nouze nesouhlasí.

„Chceme mít šanci si připravit pozměňovací návrhy. Chybí mi tam zásadní věc, jsou tam sice sankce za nedodržení, ale není myšleno na to, jakým způsobem se budou omezení kompenzovat. To tam chceme dodat,“ uvedla Pekarová Adamová.

Nelíbí se jí také to, že by zákon dával příliš velkou moc do rukou ministra zdravotnictví. Zneužití stavu legislativní nouze se ostatně dle průzkumu firmy Kantar CZ bojí většina národa, celých 68 % dotázaných vyjádřilo podezření, že by se to mohlo stát. Necelá třetina obavy nemá, zbytek neví.