UčíTelka prodlužuje výuku. Vzdělávat bude až do 19. června

„Líbí se mi, jak se tam učí jiné děti a jak to mají hezky vymyšlené,“ říká osmiletá Alžběta Horáková, která společně se svou sestrou začíná sledováním UčíTelky každý den domácí výuky.

Televizní učitelky s žáky probírají kromě matematiky a češtiny i další předměty. Učivo navíc prezentují zábavnou formou. „Není cílem do dětí něco nadrilovat. Cílem je, aby jim zůstal vytvořený návyk pravidelného učení,“ vysvětluje učitelka Lenka Ficová.

O učitele nemá UčíTelka nouzi

Učitelů ochotných zapojit se do přípravy pořadu je dostatek. „Zájem o účast v UčíTelce nás příjemně překvapil a jsem velmi rád, že se toho učitelé zhostili tak, jak se toho zhostili,“ pochvaluje si ministr školství Robert Plaga (za ANO).

UčíTelce se během nouzového stavu podařilo oslovit téměř šedesát procent školáků ve věku šest až 12 let. „Podle dat sledovanosti se vždy dívá jedno dítě a jeden rodič. A to je přesně to, jak byl pořad koncipován,“ říká vedoucí projektu Luboš Rosí.

Pro starší žáky vysílá ČT2 každý den dokumenty v programu Odpoledka a pro všechny je pak určen web ČT Edu.