Ráno vrátilo do Česka zimu. Teploty spadly pod nulu, před rizikem varují silničáři i horská služba

Celá republika se v pondělí probudila do mrazivého rána. Na horách klesly teploty i pod minus 10 stupňů Celsia a jiné to nebude ani v příštích dnech. S dopady musí počítat řidiči – silnice kloužou – a také lidé, kteří by se chtěli vydat na hory. Krkonošská horská služba varovala před zledovatělým terénem.