Pracovitost a úsilí dopátrat se jádra věci. To je masarykovské „DNA“, říká pravnučka T. G. Masaryka

Vy jste se narodila tři roky po smrti T. G. Masaryka. Kdy jste zjistila, kdo byl váš praděda a jakou byl osobností?

To jsem zjistila velice brzo, v době, kdy začínají děti vnímat cokoliv kolem sebe, protože jsme měli všude jeho portréty, tak jsem se musela automaticky zeptat, kdo to je. A bylo mi řečeno, kdo to byl. To muselo být někdy mezi druhým a třetím rokem.

Existuje nějaká historka, která o něm kolovala ve vaší rodině, kterou veřejnost nezná?

Mluvilo se o něm hodně s obdivem, ale také s tím, že byl přísný člověk. Když tam jely máma s tetou do Lán na návštěvu, tak vždycky očekával, že budou vědět o současné situaci nejen v Čechách, ale i po celém světě. Že budou mít načtené všechny nové knihy, které vyšly a že budou vědět o výstavách, které se konaly. Prostě byl to člověk, který nelenil, a který se snažil vědět všechno, co se kolem něj děje, a očekával, že i všichni ostatní budou vědět všechno, co se kolem děje.

Vy jste vyrůstala v době rostoucí komunistické totality. Jaké to bylo žít v rodině s takovou historií?

To bylo zajímavé ze všech stran. Někdy se lidé báli se mnou mluvit, a někdy zase naopak si toho hodně vážili. My to ale brali sportovně, protože každý se narodí do nějaké rodiny a nemá na to vliv, do jaké, bere to prostě tak, jak to je. Byly ale samozřejmě i nepříjemnosti. Když jsem žádala o něco ve škole, vždycky tam bylo napsáno, matka – taky jsem se nemohla oficiálně jmenovat Charlotta, oficiálně jsem se jmenovala Karla, protože za Němců jsem se nemohla jmenovat Charlotta – matka Karly Pocheové je Herberta Masaryková, vykřičník. No a tím všecko skončilo.

Jak odkaz vašeho pradědečka vykládal tehdejší režim?

Já bych řekla, že to vykládal tak, že to byl zloduch. Ale záleželo na učiteli nebo záleželo na lidech, se kterými se člověk stýkal. Někteří mlčeli a někteří prostě se „podepsali“ tomu pohledu, že střílel do dělníků a že byl zloduch. A někteří ho obdivovali, ale tajně, aby z toho neměli nepříjemnosti, takže to byla taková matoucí situace pro dítě. Ale u nás doma jsme s tím neměli problémy, protože jsme věděli, že jsme na tak nízkém žebříčku, v nomenklatuře té doby, že se nám už zas tak úplně nemůže nic moc víc stát, kromě toho jít do vězení, a to se, zaplať pánbůh, nestalo.

Ve třiceti letech jste emigrovala. Bylo psychologickou překážkou to, že opouštíte stát, který zakládal váš příbuzný?

V té době jsem neuvažovala o tom… příbuzným. Spíše jsem uvažovala o tom, že odcházet ze země, která potřebovala lidi, aby tam zůstali a pracovali na tom, aby se to nějak vylepšilo, tak to mě mrzelo. A s tím mám trochu problém i dnes.

Změnil se v něčem váš pohled na Tomáše Garrigua Masaryka po emigraci?

V zahraničí se člověk o něm moc nedozví, protože střední Evropa ve Spojených státech je neznámá veličina, takže to žádný vývoj v mém nazíraní na jeho osobu neznamenalo. Byl člověk, který neuvěřitelně pracoval, nebál se, to jsem se dozvěděla doma a to se mnou šlo a pořád jde dál. Na tom se nic nemění.

Řekla jste, že byste chtěla znova otevřít vyšetřování smrti Jana Masaryka (syn T. G. Masaryka, někdejší československý ministr zahraničí a prastrýc Charlotty Kotíkové – pozn.redakce). Máte pocit, že po tolika letech se dá ještě na něco přijít, že to má ještě smysl?

Já bych byla pro, aby se to vyšetřovalo absolutně nejsprávnějším způsobem, to znamená soudy v České republice, když rozhodnou jakkoliv, tak jaksi z nejvyšších míst. A bylo by zajímavé vědět, co se tam stalo v noci z 9. na 10. března (v roce 1948 – pozn. red.). Jestli se to někdy dozvíme, to je ale velká otázka.

Ptal se někdo vás jako rodiny, co jste viděli?

My jsme byli mimo Prahu, přijel šofér z ministerstva a oznámil, že Jan Masaryk spáchal sebevraždu, čemuž rodina nikdy nevěřila. Dospělí odjeli do Prahy a já jsem zůstala na vesničce Rybné nad Zdobnicí, a potom jsem přijela až na pohřeb. Ale že by to byla sebevražda, tomu jsme v rodině nevěřili.