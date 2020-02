Podvodná SMS zpráva nabádá k odblokování účtu. Policie varuje před novým phishingovým útokem

Phishing (někdy převáděno do češtiny jako „rhybaření“) je podvodná technika používaná na Internetu k získávání citlivých údajů (hesla, čísla kreditních karet a podobně) v elektronické komunikaci. K nalákání důvěřivé veřejnosti komunikace předstírá, že pochází z populárních sociálních sítí, aukčních webů, on-line platebních portálů, úřadů státní správy nebo od IT administrátorů. Principem phishingu je typicky rozesílání e-mailových zpráv nebo instant messaging, které často vyzývají adresáta k zadání osobních údajů na falešnou stránku, jejíž podoba je takřka identická s tou oficiální. Stránka může například napodobovat přihlašovací okno internetového bankovnictví. Uživatel do něj zadá své přihlašovací jméno a heslo. Tím tyto údaje prozradí útočníkům, kteří jsou poté schopni mu z účtu vykrást peníze.