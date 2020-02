Preventivní kontrolu na mamografu platí stát jednou za dva roky, podle lékařů to nestačí

Každý všední den se tu v průměru jedna pacientka dozví, že má rakovinu. Ivana Hudská k nim patří. Přitom v ústeckém mamocentru sama pracuje. „Mamograf jsem měla před rokem a půl, kdy byl v pořádku, bohužel jsem si sama něco nahmátla,“ popisuje zdravotní sestra Ivana Hudská.

Stát platí preventivní kontrolu ženám starším 45 let, a to jednou za dva roky. Podle lékařů ale někdy tento interval může být příliš dlouhý. Čas je totiž pro vyléčení klíčový. „Když už si nádor žena najde sama, je to trochu později, než bychom chtěli. My chceme nacházet především ty nádory, které jsou nehmatné,“ vysvětluje primář ústeckého mamocentra Petr Váša.

Lence Kračovičové je teprve čtyřicet let a tak musí platit. Mamograf stojí 900 korun. Za ultrazvuk, který se doporučuje mladším nebo jako doplňkové vyšetření, se hradí 600 korun. „Mamince před dvěma lety našli nádor v prsu, takže abych měla klid. Ty peníze za to stojí,“ vysvětluje.