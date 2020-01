Adrenalinový výkon v pražském Podolí. Lékaři operovali nebezpečný nádor dítěte ještě v děloze

Onemocnění tímto druhem nádoru se u plodu objeví v jednom z 35 tisíc těhotenství. Bývá velmi agresivní a až 70 procent postižených dětí zabije ještě v děloze. Plod umírá většinou na srdeční selhání. Řada matek raději volí přerušení těhotenství.

Matka Eva Štolcová se o vážném riziku dozvěděla ve 23. týdnu těhotenství, když lékaři diagnostikovali plodu vzácný nádor v oblasti hýždí. V tu chvíli stála před těžkým rozhodnutím. „Jedna z možností je jít na umělé přerušení těhotenství, ale to jsme řekli, že ne. Druhá, že se s tím nebude nic dělat a uvidí se, co se stane. A třetí, že půjdeme na tu operaci,“ vypráví matka.

Vybrala třetí možnost a ze Slovenska musela za operací do pražského Podolí. Lékaři zvolili postup, který dosud u tohoto typu nádoru nevyužili. Jejich hlavním nástrojem se stala dlouhá jehla s laserovým vláknem – to přepálí cévy, které živí nádor.

„Trefit cévu v nádoru s přesností na milimetr“

„Byl to první takový zákrok v České republice a na Slovensku. Prováděl se pomocí tenké jehly, která se aplikuje do přívodných cév nádoru. Nádor ne že by se objemově, zevně zmenšoval, nicméně jeho funkční část se významně redukovala,“ vysvětluje operující lékař ÚPMD Lubomír Hašlík.

Při zákroku musí být operatér maximálně opatrný. „Výkon to byl adrenalinový, protože si představte, že to dítě v děloze se hýbe. Potřebujete tu cévu v nádoru, kterou máte spálit, trefit s přesností na milimetr,“ popisuje Lubomír Hašlík.

Po prvním zákroku se ale nádor začal znovu prokrvovat a bral dítěti sílu. Lékaři proto museli operovat znovu. Malá Miriam se nakonec narodila s celkovou hmotností 3,5 kilogramu, třetinu vážil nádor. Funkční byla ale jen jeho jedna polovina, zbytek byl neškodný.