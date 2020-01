Který podnik má na Slovensku nejvyšší daňové úlevy? Duslo z holdingu Agrofert

Skupina Agrofert ovládla před patnácti lety chemický podnik Duslo ve městě Šaľa v Nitranském kraji východně od Bratislavy. Holding se tam rozhodl postavit novou linku na výrobu čpavku za tři sta milionů eur a zajistil si pro to výhodné podmínky.

„Duslo Šaľa dostane na deset let daňové prázdniny. Má jít o téměř šedesát milionů eur. Skupina Agrofert českého miliardáře Andreje Babiše už před čtyřmi měsíci tvrdila, že zvažuje odchod ze Slovenska. Ve hře bylo osm tisíc sto pracovních míst v Duslo Šala. Své setrvání v regionu podmínila tím, že dostane od státu finanční pomoc,“ informovala v roce 2014 televize RTVS.

„Samozřejmě, že se můžeme ohánět, že to postavíme někde jinde, ale myslím, že nikde veřejnost netleská tomu, že tam přijde chemická výroba, takže ono by to tak jednoduché pravděpodobně nebylo. A na druhé straně, proč by nemohli dostat investiční stimul, když to vláda odsouhlasila korejským firmám anebo automobilkám. Tak proč by to nemělo dostat právě Duslo Šaľa,“ hájí pobídku primátor města Šaľa Jozef Belický (nezávislý).