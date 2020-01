Odlepit a seškrábat starý, nalepit nový. Výměnám dálničních kuponů odzvonilo, příští rok již nebudou potřeba

„Bude platit 365 dní bez ohledu, zda si ji pořídíme v půlce roku nebo na začátku,“ vylíčil ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO), co považuje za hlavní výhodu elektronické dálniční známky.

Od příštího roku již nebude prokazovat uhrazení dálničního poplatku vylepený kupon, nýbrž registrační značka – tak jak je to již nyní například v Rakousku nebo na Slovensku. Poplatek bude možné zaplatit prostřednictvím internetu, ale i osobně. Ten, komu nevyhovuje přidávat dalších 1500 korun k výdajům v době Vánoc a nebude potřebovat příští zimu jezdit po dálnicích, bude moci s nákupem i nějaký čas počkat.

Je to každoroční rituál, který se opakuje vždy v prosinci nebo lednu již od přelomu let 1995 a 1996 – z čelního skla auta je třeba sloupat starou dálniční známku, odstranit zbytky, které po této operaci zůstanou, a na uvolněné místo hrdě vylepit nový kupon. Letos to ale řidiči činí naposledy. Poslední nalepovací dálniční známky přestanou platit 31. ledna 2021.

Kritika se na vládu snáší i proto, že se elektronické dálniční známky zavedou až za rok. „Trvalo to sedm let. Nemyslím si, že je normální, aby to trvalo tak dlouho v době, kdy všichni mluvíme o elektronizaci, zjednodušení a podobně,“ řekl poslanec Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Koaliční politici připouštějí, že má Česko ve srovnání s jinými státy zpoždění. „Vykřikovat, že to ještě není – do jisté míry mají pravdu. Ale zaplať pánbůh, že už to je,“ konstatoval dopravní expert vládní ČSSD Jan Birke.

Elektronická dálniční známka skutečně ve střední Evropě není ničím převratným. Na Slovensku se používá již třetím rokem a podobné je to v Rakousku, byť u jižních sousedů je stále možné volit mezi elektronickou platbou a nalepovacím kuponem. V Německu se stále ještě jezdí po dálnicích bez poplatků, loni země narazila s plánem zpoplatnění dálnic od října u evropského soudu. Problém představovaly chystané daňové úlevy pro německé řidiče, které by podle soudu znamenaly, že za jízdu by platili pouze cizinci.