Stát si došlápne na černé stavby, slibuje Dostálová. Její stavební zákon ale čelí velké kritice

Zároveň si ale odborná veřejnost stýská i nad přístupem k černým stavbám, jehož změnu dává Dostálová do souvislosti s reformou stavebních úřadů. Letos si na něj stěžovala i ombudsmanka Anna Šabatová. „Je problém také v zákoně. Je několikrát novelizovaný a komplikovaný. Úřady někdy nevědí, jak postupovat,“ poznamenala Šabatová.

Nový stavební zákon by měla v prvních měsících příštího roku dostat do rukou legislativní rada vlády. Poslanci by jej mohli začít projednávat v polovině roku a účinný by měl být v průběhu volebního roku 2021.