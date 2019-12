Armáda dostane dva nové letouny CASA. Ministerstvo je koupilo za dvě miliardy

Státní zástupce vytýká Parkanové a Staňkovi to, že před rozhodnutím o nákupu transportních letadel za přibližně 3,5 miliardy korun nenechali zpracovat nezávislý posudek. V obžalobě mimo jiné stojí, že se tehdejší lidovecká politička Vlasta Parkanová (později vstoupila do TOP 09), jež ministerstvo obrany vedla od ledna 2007 do května 2009, chtěla nákupem letounů zalíbit tehdejšímu premiérovi Mirku Topolánkovi (ODS).