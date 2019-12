Stát neprosazuje daňová opatření, která by pomohla v ochraně klimatu, konstatoval NKÚ

Česko nemá účinná daňová opatření, která by pomohla splnit cíle v ochraně klimatu, pokud jde o snížení emisí u dopravy i domácností. Uvedl to v pondělí Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Prověřil nastavení finančních a daňových opatření, která spadají do pravomocí ministerstev financí, dopravy a životního prostředí.