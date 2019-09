Nízkoemisní zóny nebudou, Praha ale zvažuje mýto. Chce o tom jednat s ministerstvem dopravy

Vedení Prahy zamýšlí ve městě zavést pro auta mýtné. Chce proto jednat s ministerstvem dopravy o změně zákona, který by to umožnil. Výše mýtného by mohla být v řádu desetikorun za den. Novinářům to řekli náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN) a Tomáš Voříšek z magistrátní komise pro udržitelnou energii a emisi. Dříve zamýšlené nízkoemisní zóny město zavrhlo.