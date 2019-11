Školy si připomínají listopad. Chystají natáčení filmu i pochod ke Krylovu „rozmlácenýmu kostelu“

Z videí by měl vzniknout film s názvem Mozaika Sametu, který bude mít premiéru 14. listopadu ve Strašnickém divadle. „Film by se stal výukovým materiálem naší školy s možností využití ve vlastivědě a dějepisu i v následujících letech,“ plánuje ředitelka školy Jana Churáčková. Děti v družině navíc ušijí sametová srdíčka, která na premiéře symbolicky předají svým rodičům.

Gymnázium prof. Jana Patočky si bude události roku 1989 připomínat ve dvou dnech, a to s přispěním organizace Post Bellum, která škole zapůjčila výstavu k roku 1989 a pro studenty nižších ročníků připravila tematickou výuku. Kromě zmíněných akcí bude škola pořádat besedy s pamětníky, na které vedení spolu se studenty pozvalo například socioložku Jiřinu Šiklovou, historika Jaroslava Cuhru nebo filosofa Jana Sokola, který je zetěm mluvčího Charty 77 Jana Patočky, po kterém se gymnázium jmenuje.

V regionech plánují lidské řetězy i výšlap ke Krylovu „rozmlácenýmu kostelu“

Mimo Prahu vůbec nejdříve začne s připomínkou listopadových událostí Gymnázium Jateční v Ústí nad Labem. Hned ráno se část studentů vydá na sedmikilometrový pochod k nedaleké obci Velké Chvojno, kde kdysi stál kostel, o kterém Karel Kryl zpívá v dnes již legendární písni Anděl. Dále si žáci poslechnou vyprávění pamětníků sametové revoluce, zhlédnou dokument Roberta Sedláčka Hraničář a vyzkouší si práci v několika tvůrčích dílnách.

V čítarně bude pro studenty rozložen dobový tisk, zakázané knihy, a další materiály, které si žáci budou moci prolistovat. V další z dílen pak ředitel školy Alfred Dytrt slibuje, že si studenti budou moci vyzkoušet „jak se ťukal samizdat“, a to přímo na dobových psacích strojích. „Listopad 1989 patří k nejzávažnějším událostem moderních dějin našeho státu a přinesl jednu z nejpozitivnějších změn – z temna jsme vkročili do světla. Měli bychom se z té změny umět radovat a předat poselství oněch okamžiků i těm, pro které je to dnes pouze historie,“ zdůrazňuje důležitost připomínkových akcí ředitel Dytrt.