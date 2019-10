Smrt se nedá vytěsnit, jednou vás doběhne, říká etnoložka Nešporová

Jak funguje mezigenerační předávání péče o hroby? Asi nikdy to nebude jedna ku jedné, že by jedna generace už péči nezvládala a převzala to mladší. Souvisí to s urbanizací, stěhováním lidí na nová místa. Ti se pak musí rozhodovat, jestli budou dál platit nájem hrobu v původním místě rodiny a jestli ho budou udržovat, anebo ho navštíví jen jednou dvakrát do roka, třeba právě na Dušičky.

Má vynechání posledního obřadu nějaký vliv na to, jakým způsobem lidé truchlí? To by vám lépe řekl psycholog, ale spíše ano. Tvrdí se, že když chybí nějaké to ukončení, tak se doba truchlení může prodlužovat. Samozřejmě je to individuální a někdy může naopak pozůstalé více zasáhnout účast na pohřbu. Obecně ale různé studie tvrdí, že rituály byly vytvořené právě proto, aby se společnost lépe vyrovnávala s odchodem svých členů.

Přitom spousta pohřebních služeb nabízí konání obřadu právě při ukládání popela, ale podle toho, co vím, je o to minimální zájem. Odložený obřad nabízí také někteří protestantští faráři. Pozůstalí mají víc času na truchlení, ale stejně se pro pozdější obřad rozhodují málokdy.

Podle oficiálních čísel stoupá počet pohřbů bez obřadu. Znamená to, že se skutečně žádné rozloučení neuskuteční? Domnívám se, že ve velkém množství případů se opravdu nekoná žádný ceremoniál. Je možné, že k němu dochází jindy, třeba při ukládání popela. Ale podle mých výzkumů to spíš vypadá, že většina lidí si opravdu žádný náhradní obřad neudělá. Málokdy jsou totiž pozůstalí v takovém rozpoložení, že by zvládli krátce po úmrtí blízkých něco zorganizovat.

Co se děje s popelem, pokud není uložen na hřbitově? Hlavně v Čechách – Morava je v tom jiná – lidé ukládají popel svých blízkých na vlastní zahradě nebo na oblíbených místech zesnulého. O rozptyl zase takový zájem není: oproti třeba Británii mají Češi pořád rádi jedno místo, kde je uloženo všechno, co z pozůstalého zbylo. Naopak rozptyl anebo ještě častěji vsyp volí spíše lidé, kteří ví, že nebudou mít možnost se o hrob starat a nechtějí tou péčí někoho zatěžovat. Nehledě na to, že pořízení hrobu je nákladné.

Existují v pohřebnictví nějaké trendy, nebo je jejich nabídka už desetiletí stejná?

To, co firmy nabízí, je pořád stejné, ale ne proto, že by nebyly schopné reagovat na požadavky doby. Firmy jsou většinou připravené vyjít vstříc požadavkům klientů. Dělala jsem výzkumy v mnoha službách a zkušenosti mám vesměs pozitivní, i když to bude asi také tím, že mě tyto firmy vůbec přijaly.

Ovšem pozůstalí většinou objednávají jen základní služby, protože se bojí inovací. Nechtějí riskovat, že by se to třeba nepovedlo. Raději zůstávají při zemi a volí to, co je běžné. Myslím, že to souvisí s tím, že tady není zvykem plánovat pohřeb dopředu, když je na to ještě prostor a můžete v klidu přemýšlet o tom, co doopravdy chcete. Když přijdete s požadavkem na pohřeb až po úmrtí někoho blízkého, tak jste logicky zdrcení a moc toho nevymýšlíte, protože na to v tu chvíli nemáte.

Dvacáté století takříkajíc odsunulo umírání z každodenního života. Může právě to být důvod pro menší počty obřadů?

Nejspíš ano, ale to, že nevidíte mrtvé tělo, přece na samotném pohřebním obřadu nic nemění. Na západě je trend personalizovaných pohřbů mnohem častější, přestože i tam se umírá v nemocnicích, mimo domov a péči blízkých. U nás lze také udělat personalizovaný pohřeb, ale někdo by se tomu musel pořádně věnovat. Přitom to je pro truchlící často to nejdůležitější: nějak se zapojit. I kdyby to byly jednoduché pohyby jako vstávání při samotném obřadu.

Takže navrhujete, aby si lidé dopředu promysleli, jak chtějí být pohřbeni?

Nevidím důvod, proč by nebylo vhodné o tom přemýšlet. Vždyť to pomůže pozůstalým. Když ví, co jste chtěli, tak vám to rádi poskytnou, protože vás měli rádi a rádi pro vás naposledy něco udělají. Jinak tápou a neví, co jste vlastně chtěl, a je pro ně těžké se rozhodnout. V tu chvíli sami nemají odvahu přemýšlet, co by se vám líbilo.

Na smrt nebudeme plně připravení možná nikdy, ale rozhodně bych plánování věnovala mnohem víc pozornosti. Na západě se to děje – tam jsou plány na vlastní pohřeb na denním pořádku, včetně předplacených pohřbů.

Postkomunistické pohřby jsou vyprázdněné a nové rituály ještě nevznikly

Má na ubývající pohřby s obřady vliv i to, že jsme málo religiózní země?

Určitě. Sekulární pohřby nemají tu závaznost. Zatímco když vycházíte z náboženského prostředí, tak je pro vás naprostou samozřejmostí udělat obřad. Je to vidět, i pokud srovnáváme regiony; v religióznějších oblastech je počet obřadů vyšší. I přesto, že mají římští katolíci nebo protestanti poměrně mlhavou představu o posmrtném životě, stejně jako lidé bez náboženského vyznání. To ale nijak nebrání uspořádání obřadu.

Sekulární pohřební obřady, jak byly zavedeny za komunismu, vykrádaly náboženské obřady a dodávaly tam ideologickou linku. Ta se ale po roce 1989 stala neaktuální. Z těch obřadů toho vlastně moc nezbylo a lidi to pochopitelně neoslovuje. Nové postupy se zatím nevytvořily.