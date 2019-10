Karel Gott byl něco jako lidový léčitel. Tišil bolesti a léčil duše, vzpomíná Ilona Csáková

Už v dětství Ilona Csáková poslouchala Gottovy písničky. „Měli jsme jeho fotky vystavené doma, maminka ho miluje. On započal můj sen stát se zpěvačkou,“ popsala. A měla i další sen, zazpívat si s ním. I ten se jí splnil. Nazpívala s ním několik duetů, zval si ji jako hosta, točila s ním televizní pořady.

„Byl to můj kolega, kterého jsem si nesmírně vážila a byla jsem ráda, že s ním můžu zpívat. Vážím si i toho přátelství, které mezi námi vzniklo. Brala jsem ho jako kamaráda,“ dodala.

Tišil bolesti a léčil duše

Karel Gott byl Csákové i na svatbě. „Byla jsem vděčná jeho ženě Ivance, že mi šla na svatbu za svědka a samozřejmě přišel i Karel. Tancoval. Zpíval, rozdával energii. Byl to vlastně takový lidový léčitel. Tišil bolesti a léčil duše,“ popisuje zpěvačka, která se podobně jako její vzor v minulosti objevovala na čelných místech ankety Český slavík.

Podle ní byl Gott vtipný, pracovitý, vdělaný a úžasný vypravěč. Bavila ho historie včetně konspiračních teorií, kterým se rád věnoval. „Byl také šarmantní, empatický a taktní. Zkrátka muž s velkým M. Dokázal člověka nabít úsměvem. Všimli jste si, jak se krásně smál?“ říká s dojetím zpěvačka.

Duet natočil zesláblý nemocí

Loni společně natočili duet, který vyšel na desce Pořád jsem to já. „Víc než před patnácti lety jsem řekla Karlovi o písni Pláč, původně od Roye Orbisona Crying. Karel mi slíbil, že si ji zazpíváme a svému slibu dostál. Poté, co ho zasáhla nemoc, takový křehký, zesláblý přišel do studia. Já jsem to chtěla odložit, ale on nechtěl. A nazpíval to úžasně.“