Stát má uctít Gottův přínos, myslí si Forejt. Státní pohřeb ale podle něj náleží jen hlavám státu

V případě pohřbu se státními poctami, pro který se rozhodla vdova Ivana Gottová, je možné si z ceremonií vybrat ty, které nejlépe „padnou“ zemřelému a vždy záleží na přání rodiny. „Jsem rád, že to paní Ivana zvážila. Vzala si čas na rozmyšlenou, to je dobře,“ dodal Forejt.

Rozloučení s Gottem, pro které se rozhodla jeho rodina, by mělo být v pátek 11. října veřejné; o den později má následovat mše pro zvané. „Mluvíme o posledním rozloučení s mužem, který byl manželem paní Ivany, otcem několika dcer a člověkem, ke kterému má snad každý z nás nějaký vztah, každý má pocit, že ho zná,“ shrnul potřebu veřejnosti i rodiny Forejt. Domnívá se, že i lidé, kteří nebudou pozváni na mši v katedrále svatého Víta, budou nějak vtaženi do dění, „třeba formou obrazovek“.

Bývalý protokolář Pražského Hradu Forejt souhlasí s tím, aby stát vyjádřil Karlu Gottovi úctu. „Byl nositelem státního vyznamenání, ze soukromé osoby se stal někým, kdo reprezentoval stát. Proto by měl stát reflektovat jeho odchod, měl by říct, že si váží toho, co vykonal,“ zhodnotil Forejt.

Právě možnost volby je jeden z rozdílů mezi pohřbem s poctami a státním pohřbem. Ten zažila republika v novodobé historii jen po skonu Václava Havla. V případě státního pohřbu je například nutný souhlas nejvyšších činitelů státu. Nemohla by tak rozhodnout pouze vláda, jako tomu bylo v souvislosti s Gottem, ale byl by potřeba souhlas prezidenta republiky coby nejvyššího velitele ozbrojených sil k vojenským poctám.

Forma státního pohřbu, tedy nejvyšší úcty státu, nemá podle Forejta oporu v zákoně. „Připravoval jsem průběh pohřbu Václava Havla, strávil jsem rok a půl v archivu. Dosud byly totiž státní pohřby šity na míru každé osobě, já se ale snažil vytvořit univerzální formu, která by obsahovala to nejdůležitější z naší symboliky,“ shrnul Forejt.

„Návod“ na státní pohřeb, který Forejt připravil, je podle jeho slov komplexní a nedělitelný. „Reflektuje to nejcennější, co máme. To není ceremonie pro jeden den, ale souhrnné rozloučení. Jednotlivé ceremoniály mají logickou a časovou souvztažnost a vycházejí z tradice. Právě tradice, odkaz na symboly, heraldika, to vše tam má svoje místo,“ shrnul Forejt s tím, že posláním protokoláře je zapojení těchto symbolů dostatečně vysvětlit.

Součástí státního pohřbu jsou také zahraniční delegace a kondolenční knihy na velvyslanectvích. I to by Forejt považoval v souvislosti s Gottem za nepřiměřené.

Forejt rovněž upozornil, že na Pražském hradě by neměly v posledních dnech viset vlajky na půl žerdi. „Hrad není soukromý dům, je to symbolický úřad číslo jedna. Máme usnesení, jak zacházet s vlajkou, na půl žerdi má být jen v den státního smutku,“ upozornil bývalý hradní protokolář.