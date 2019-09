Urgentní příjem a pohotovost v každém okrese, plánuje ministerstvo zdravotnictví

V současnosti jsou velké urgentní příjmy prvního typu ve dvanácti velkých nemocnicích, zejména fakultních a krajských. Přibýt by v budoucnu měly v Karlových Varech, Jihlavě a Pardubicích. „Dosud byl vznik urgentního příjmu vázaný na traumacentrum s heliportem, to chceme změnit,“ uvádí náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Traumacentrum je specializované pracoviště zaměřené na pacienty po nejvážnějších úrazech.

Kromě patnácti urgentních příjmů prvního typu by síť měly tvořit i příjmy druhého typu na úrovni okresních nemocnic, celkem by jich bylo kolem osmdesáti. „Cílem je zkoncentrovat lékařské kapacity do výše uvedených center, kde je v případě potřeby přímý vstup ke specializované péči, vybavení a odborníkům,“ vysvětluje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Na vybudování nových center prvního typu by v příštím programovacím období po roce 2021 mohlo jít z evropských fondů 150 až 200 milionů korun, u nižší kategorie by to bylo 20 až 30 milionů. Urgentní příjmy chybí zejména v okresních nemocnicích, v současnosti jich je kolem patnácti. Vytipovat by je podle Prymuly měly kraje spolu se zdravotními pojišťovnami.

U každého urgentního příjmu s nonstop provozem bude zároveň lékařská pohotovostní služba, kde budou ve všední dny mezi 16:00 a 22:00 a o víkendech mezi devátou ranní a čtvrtou odpolední sloužit praktičtí lékaři. „Nebude ale suplovat péči registrujícího praktického lékaře pro ty, kteří k němu nestihli přijít přes den,“ upozornil náměstek.

Sloužit by tam měli lékaři na dobrovolné bázi. Pokud se v některém regionu služby nenaplní, musela by se podle Prymuly upravit povinnost zákonem. Dětská pohotovost zůstane na dětských odděleních nemocnic, stomatologická bude v ordinacích zubních lékařů. Obsazování služeb bude organizovat Česká stomatologická komora.