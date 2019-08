Řidiče čeká extrémní víkend. Dopravu na konci prázdnin zkomplikují uzavírky i počasí

Opravují se také příjezdy do Prahy. Rekonstruuje se D1 mezi Průhonicemi a Chodovem, opravám se nevyhnula ani dálnice D6 a D10 mezi 9. a 3. kilometrem a hradecká D11 u Černého Mostu.

„Vyhlásili jsme dopravní bezpečnostní akci, která potrvá od pátku 30. srpna do neděle 1. září,“ oznámila mluvčí Policejního prezidia Lenka Sikorová. Konec prázdnin patří mezi nejrizikovější víkendy, zapojí se proto dopravní policie i běžné hlídky, v každém kraji vyjedou do terénu desítky policistů navíc.

„Velmi špatné to potom bude také na jednom z hlavních tahů z Rakouska po silnici číslo 52 přes Novomlýnské nádrže,“ doplnil Sirota. Kvůli opravě mostu tam musí řidiči jezdit maximálně 20 kilometrů za hodinu. Podle ÚAMK tam projede denně v dopravní špičce až dva tisíce aut.

Také železnice se chystá na konec prázdnin, své spoje posilují České dráhy i RegioJet. Národní dopravce přislíbil až šestnáct set míst navíc, na žluté vlaky nasadí dopravce veškerou dostupnou kapacitu. Naopak společnost Leo Express místa navíc ve svých vlacích nechystá, v provozu totiž obvykle jezdí vše, co dopravce má.

Jako problematické dálnice o nadcházejícím víkendu ADAC vidí všechny z jihu směrem na Mnichov včetně dálničního obchvatu bavorské metropole. Problémy budou zřejmě i na dálnici A8 z Mnichova do Stuttgartu, na A9 z Mnichova do Berlína či na A3 z Pasova do Frankfurtu nad Mohanem. Potíže budou i na dálnicích v nejlidnatější spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko, přes kterou se budou vracet domů obyvatelé středního Nizozemska, kde rovněž končí letní prázdniny.

Školáci v populačně početném Bavorsku a Bádensku-Württembersku budou mít před sebou ještě další týden prázdnin, proto je stále nutné počítat i s hustou dopravou směrem na jih Evropy.

Potíže se čekají v Itálii i Chorvatsku

V Rakousku ÖAMTC očekává dopravní komplikace na dálnicích A13 mezi Innsbruckem a Schönbergem, A1 u Salcburku na hranicích s Německem, A10 ze Salcburku na Villach či A4 mezi Vídní a maďarskou hranicí. Trpělivost bude zřejmě nutná i pro průjezd tunelem Karavanky mezi Rakouskem a Slovinskem.

Prognóza ÖAMTC pro zahraničí pak s kolonami počítá na italské dálnici mezi Benátkami a Terstem, u mýtnice u severoitalského Sterzingu či na slovinsko-chorvatských přechodech Macelj nebo Dragonja.

Vedle hustého provozu se řidiči budou muset vypořádat i s uzavírkami. V Rakousku se v neděli u Zell am See a Kaprunu koná klání Ironman, uzavírky tam proto jsou už od pátku. V neděli se v tyrolském údolí Ötztal pořádá cyklistický maraton a v hornorakouském Ottensheimu vrcholí veslařské mistrovství světa, které si podle pořadatelů nenechá ujít až padesát tisíc diváků.

Snadná doprava nebude ani v Chorvatsku, kde motorkáři o víkendu chtějí blokovat některé mýtnice a hraniční přechody na turisticky významných trasách. Chtějí se tak domoci zvýšení bezpečnosti motocyklistů na chorvatských silnicích.