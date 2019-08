Hlavní tahy z Chorvatska o víkendu zablokují motorkáři. Rekreanti by měli vyrazit co nejdřív, radí konzul

Konzul: Vyražte už v pátek večer, nebo brzo ráno

Zatím jsou dálnice dobře průjezdné, už za pár hodin to ale možná nebude pravda. „Doporučujeme lidem jet už v pátek, a nebo hodně brzo ráno,“ říká český konzul v Záhřebu Pavel Duchoň.

„V tuhle chvíli se těm, co už to mají naplánované, dá těžko radit, protože tam není žádná objízdná trasa, kterou by mohli využít,“ míní Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří ČR.

Přesto se někteří turisté o objížďku pokusí. Patří k nim například Michal Čeliš, který trávil s přáteli dovolenou na jachtě. Kvůli hrozícímu dopravnímu kolapsu se rozhodli odjet o den dřív. „Kapitán pojede přes Slovinsko, já pojedu přes Maďarsko, přes přechod Letenye, abych se vyhnul úplně všem dopravním špičkám,“ doufá český turista.

O kolonách informují s obavami i chorvatská média, hrozba dopravního kolapsu se týká obrovského množství lidí. Zhruba sto sedmdesát tisíc Čechů jezdí do Chorvatska až na poslední prázdninový týden. Minimálně okolo statisíce z nich se bude vracet právě nadcházející sobotu a neděli a z dovolené navíc pojedou i Němci a Poláci.