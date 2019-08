Železnice se chystá na konec prázdnin, dopravci přidají tisíce míst ve svých vlacích

„Ve vybraných stanicích budeme mít připravené vozy pro operativní posílení vlaků. Jedná se především o Břeclav a Bohumín, případně i Olomouc a další stanice na železničních uzlech. V těchto stanicích bude dislokována až dvacítka posilových vozů s kapacitou kolem 1600 míst k sezení,“ uvedl mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

Při cestách z prázdnin posílí vlaky i RegioJet. „Do prodeje budou postupně dávány posilové kapacity s tím, jak se kapacita jednotlivých spojů vyprodává. Spoje posílíme o veškerou dostupnou kapacitu – poslední posilová místa budeme dávat do prodeje 24 hodin před odjezdem daného spoje,“ přiblížil plány na poslední srpnový víkend mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj.

Místa navíc nenaleznou cestující, kteří preferují cestování elektrickými jednotkami u společnosti Leo Express. V provozu obvykle jezdí vše, co dopravce má, posilovat tedy není čím. „Leo Express neplánuje posilovat spoje. Víkendové spoje jsou u Leo Express tradičně vytížené, cestující v nich ovšem stále najdou volná místa. Cestujícím doporučujeme, aby si jízdenky nakupovali s předstihem,“ doporučil mluvčí společnosti Emil Sedlařík.

Kupujte lístky včas, doporučují dopravci

Zakoupit jízdenky s dostatečným předstihem ale radí všichni dopravci. „Doporučujeme, aby si cestující udělali své rezervace, pokud budou cestovat, co nejdříve,“ sdělil Aleš Ondrůj. Nejméně míst podle něj zbývá ve spojích z Brna do Prahy. „Vysoká je i obsazenost spojů z Ostravska do Prahy. V opačném směru jsou ještě k dispozici místa, ale i ta se rychle vyprodávají,“ upozornil.

České dráhy upozornily, že kromě víkendových posil vyjedou od pondělí také školní spoje, které přes prázdniny nejezdily. „Od 2. září se v různých regionech rozjedou také pravidelné školní spoje, jejichž jízda byla v době letních prázdnin omezena. Jedná se řádově o několik málo desítek spojů v různých místech České republiky,“ uvedl Šťáhlavský.