Divočáci ve Zlíně plundrují zahrady. Myslivci je ale odstřelit nechtějí

„Máme je za barákem. Přes den se stáhnou do části, která je zalesněná, a kolem desáté večer začínají chodit po vilové čtvrti a hledají, co by vyhrabali. Rozrývají zahrady a ničí židle, ploty a podobně. Pevný plot například prorazili sousedovi,“ popsal situaci Libor Mitrenga, který ve čtvrti bydlí. Divočáků podle něj místní napočítali kolem patnácti. Za jediné řešení považuje odstřel. Podle předsedy zlínského mysliveckého spolku Jiřího Hluštíka je ale odstřel prasat bez povolení od státní správy nemožný. „Lovit na nehonebním pozemku je protizákonné, myslivec nemůže střílet okolo baráků,“ upozorňuje.

Omezené možnosti města Město má pak podle mluvčího Tomáše Melzera svázané ruce – sady totiž nevlastní. Na základě podnětů občanů ale vydalo povolení lovu černé zvěře na nehonebních pozemcích, které v jeho vlastnictví jsou. „To je vše, co může statutární město Zlín s uvedenou problematikou dělat. Vlastníci pozemků, zvláště pak bývalých zarostlých ovocných sadů, by se měli o své pozemky řádně starat a nevytvářet ideální podmínky pro černou zvěř,“ řekl Melzer. S tím souhlasí i myslivci. Problém by podle Hluštíka měl řešit majitel sadu. „Kdyby byl sad obhospodařován tak, jak měl být, tak by tam ty prasata nebyla. To, že tam teď jsou, je logické, mají tam totiž klid, zatímco v lese ne,“ vysvětlil předseda zlínských myslivců.